Аверин Александр Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверина Елена Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1966
Дочь: Баженова (Аверина) Марина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область