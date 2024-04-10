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Аверин Александр Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: Зыкова (Налимова) Варвара Мартиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверина Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1966

Дочь: Баженова (Аверина) Марина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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