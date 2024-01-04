Белозерова Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титаев Степан
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Белозерова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Белозеров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белозерова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Белозеров Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белозеров Григорий
Смерть
Неизвестно