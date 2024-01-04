Белозерова Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титаев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Белозерова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Белозеров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белозерова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Белозеров Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Григорий

Смерть
Неизвестно
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