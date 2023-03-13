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(Попова) Анна
(Попова) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1891
Пол
Женский
Отец
Поповъ Филиппъ
1865 г.р.
Мать
Попова (Баканова) Агриппина
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1891
Отец:
Поповъ Филиппъ
Мать:
Попова Агриппина
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