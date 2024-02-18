Гадиров Ровшан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадиров Ровшан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гадиров Александр

Мать ребёнка: Гадирова (Лукаш) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гадирова) Валерия

Мать ребёнка: Гадирова (Лукаш) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гадирова (Лукаш) Елена

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