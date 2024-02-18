Гадиров Ровшан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гадиров Александр
Мать ребёнка: Гадирова (Лукаш) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гадирова) Валерия
Мать ребёнка: Гадирова (Лукаш) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гадирова (Лукаш) Елена