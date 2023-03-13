Мироновъ Анисимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироновъ Анисимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Мироновъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мироновъ Савелий

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Мироновъ Анисимъ

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Мироновъ Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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