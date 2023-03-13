Мироновъ Анисимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Мироновъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Мироновъ Савелий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Мироновъ Анисимъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Мироновъ Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана