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Зубарев Василий Федоров

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Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Зубарев Федор Алексеев

Мать: Зубарева Дарья Степанова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1798

Сын: Зубарев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Абросимова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Зубарев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Абросимова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1808

Сын: Зубарев Данила Васильевич

Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Абросимова

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Абросимова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Абросимова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Прасковья Абросимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1830
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
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