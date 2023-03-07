Зубарев Василий Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Зубарев Федор Алексеев
Мать: Зубарева Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Абросимова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Зубарев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Абросимова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Зубарев Данила Васильевич
Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Абросимова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Абросимова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Абросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830