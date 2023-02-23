Лукьян Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьян Ефремович

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Место рождения

Деревня Самодуровка , Городищенский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Самодуровка , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Асеева Анисья Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Деревня Самодуровка , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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