Федосеева Матрена Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Матрена Варламовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

23.07.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Лунькова Евдокия Федосеева

Отец ребёнка: Федосеев Лаврентий Дормидонтович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Федосеев Лаврентий Дормидонтович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Лаврентий Дормидонтович

Смерть
23.07.1874
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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