Федосеева Матрена Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти23.07.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Лунькова Евдокия Федосеева
Отец ребёнка: Федосеев Лаврентий Дормидонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Федосеев Лаврентий Дормидонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1874