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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шитова Мария Чиннова

Отец ребёнка: Чиннов Тимофей Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Чиннов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Чиннов Тимофей Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Минюшова Гликерия Чиннова

Отец ребёнка: Чиннов Тимофей Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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