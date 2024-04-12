Потапова (Глухих) Татьяна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Глухих) Татьяна Николаева

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Место рождения

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Глухих Николай Яковлев

Мать: не указана

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1833

Муж: Потапов Карп Никифоров

Рождение ребёнка
24.04.1834

Сын: Потапов Яков Карпов

Отец ребёнка: Потапов Карп Никифоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1835

Дочь: Марфа Карпова

Отец ребёнка: Потапов Карп Никифоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1838

Дочь: Мария Карпова

Отец ребёнка: Потапов Карп Никифоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1840

Сын: Потапов Игнатий Карпов

Отец ребёнка: Потапов Карп Никифоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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