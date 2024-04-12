Потапова (Глухих) Татьяна Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Глухих Николай Яковлев
Бракосочетание
23.01.1833
Рождение ребёнка
24.04.1834
Сын: Потапов Яков Карпов
Отец ребёнка: Потапов Карп Никифоров
Рождение ребёнка
03.09.1835
Дочь: Марфа Карпова
Отец ребёнка: Потапов Карп Никифоров
Рождение ребёнка
18.07.1838
Дочь: Мария Карпова
Отец ребёнка: Потапов Карп Никифоров
Рождение ребёнка
28.01.1840
Отец ребёнка: Потапов Карп Никифоров
Смерть
Неизвестно