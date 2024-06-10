Даниловский Павел Родионович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти19.03.1908
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Сын: Даниловский Сильвестр Павлович
Мать ребёнка: Даниловская Елизавета Трофимовна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Даниловский Илларион Павлов
Мать ребёнка: Даниловская Елизавета Трофимовна
Смерть
19.03.1908
Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: от старости