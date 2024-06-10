Даниловский Павел Родионович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Павел Родионович

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

19.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Даниловский Родион Григорьевич

Мать: Даниловская Евдокия Афанасьева

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Елизавета Трофимовна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Даниловский Сильвестр Павлович

Мать ребёнка: Даниловская Елизавета Трофимовна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Даниловский Илларион Павлов

Мать ребёнка: Даниловская Елизавета Трофимовна

Камень, Чернігівська область
Смерть
19.03.1908
Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: от старости

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