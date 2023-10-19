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Linder Waldemar Konstantininpoika

Место рождения

Kytäjärven kartano, Kytäjärvi 11, , Nurmijärvi, Finland

Дата рождения

28.11.1865

Дата смерти

02.12.1865

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1865

Отец: Linder Constantin Carlsson

Мать: Linder Marie Vladimirsdotter

Kytäjärven kartano, Kytäjärvi 11, , Nurmijärvi, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1865
Kytäjärven kartano, Kytäjärvi 11, , Nurmijärvi, Finland
Kytäjärven kartano, Kytäjärvi 11, , Nurmijärvi, Finland
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