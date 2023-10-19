Linder Waldemar Konstantininpoika
Место рожденияKytäjärven kartano, Kytäjärvi 11, , Nurmijärvi, Finland
Дата рождения28.11.1865
Дата смерти02.12.1865
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1865
Kytäjärven kartano, Kytäjärvi 11, , Nurmijärvi, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1865
Kytäjärven kartano, Kytäjärvi 11, , Nurmijärvi, Finland
Kytäjärven kartano, Kytäjärvi 11, , Nurmijärvi, Finland