Назаров Никифор Петрович 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаров Никифор Петрович

Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1804

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Назаров Петр Иванович

Мать: Назарова Анна Ивановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Назарова Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Назарова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Назаров Василий Никифорович

Мать ребёнка: Назарова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Назаров Иван Никифорович

Мать ребёнка: Назарова Татьяна Петровна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Назаров Прокопий Никифорович

Мать ребёнка: Назарова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Назаров Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Назарова Татьяна Петровна

Смерть
1878
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

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