Назаров Никифор Петрович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Назаров Петр Иванович
Мать: Назарова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Назарова Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Назарова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Назаров Василий Никифорович
Мать ребёнка: Назарова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Назарова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Назаров Прокопий Никифорович
Мать ребёнка: Назарова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Назаров Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Назарова Татьяна Петровна
Смерть
1878