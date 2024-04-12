Чащин Егор (Георгий) Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Чащин Василий
Мать: Чащина Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
01.01.1802
Дочь: Евгения Егорова
Мать ребёнка: Чащина Татиана Филипова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ергина - Сутягина Крестина Егорова
Мать ребёнка: Чащина Татиана Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чащина Татиана Филипова
Смерть
Неизвестно