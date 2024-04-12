Чащин Егор (Георгий) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащин Егор (Георгий) Васильев

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Чащин Василий

Мать: Чащина Дарья Алексиева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1802

Дочь: Евгения Егорова

Мать ребёнка: Чащина Татиана Филипова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ергина - Сутягина Крестина Егорова

Мать ребёнка: Чащина Татиана Филипова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина Татиана Филипова

Смерть
Неизвестно
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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