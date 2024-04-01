Сорокин Федор Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Сорокин Трофим
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Сорокина Елена
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Сорокина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Федор
Мать ребёнка: Сорокина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Симеон
Мать ребёнка: Сорокина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Елена
Смерть
Неизвестно