Сорокин Федор Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Федор Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Трофимов

Сорокин Федор Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Сорокин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: Сорокина Елена

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Сорокин Семен Федоров

Мать ребёнка: Сорокина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Федор

Мать ребёнка: Сорокина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Симеон

Мать ребёнка: Сорокина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Елена

Смерть
Неизвестно
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