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Чолпан Константин Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

18.05.1906

Дата смерти

12.09.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1906

Отец: Чолпан Федор Иванович

Мать: Чолпан Мария Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Смерть
12.09.1906
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Причина смерти: Слабо рожденный
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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