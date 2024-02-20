Чолпан Константин Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения18.05.1906
Дата смерти12.09.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1906
Отец: Чолпан Федор Иванович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Смерть
12.09.1906
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Причина смерти: Слабо рожденный
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /