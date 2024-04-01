Кухарова Параскева Иванова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Батурина (Кухарова) Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Кухаров Мелентий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Кухаров Никифор Милентьев
Отец ребёнка: Кухаров Мелентий Данилов
Смерть
Неизвестно