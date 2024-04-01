Кухарова Параскева Иванова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухарова Параскева Иванова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухаров Мелентий Данилов

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Батурина (Кухарова) Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Кухаров Мелентий Данилов

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кухаров Никифор Милентьев

Отец ребёнка: Кухаров Мелентий Данилов

Смерть
Неизвестно

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