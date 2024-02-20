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Корсун Михаил Евфимович

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

20.09.1886

Дата смерти

04.02.1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1886

Отец: Корсун Евфимий Семионович

Мать: Корсун Марфа Федоровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 149 /, м/к-1886г./ зап.№ 48 /
Крещение
20.09.1886
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1886г./ зап.№ 48 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 149 /. | Восприемники: Жители сл.Кривая Лука : солдат Яков Федорович Иващенко и крестьянина Ивана Петровича Дьяченко -... Показать все
Похороны
04.02.1888
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 11 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 59 /.
Смерть
04.02.1888
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - дифтерия | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 11 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 59 /.
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