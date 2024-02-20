Корсун Михаил Евфимович
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения20.09.1886
Дата смерти04.02.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1886
Отец: Корсун Евфимий Семионович
Мать: Корсун Марфа Федоровна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 149 /, м/к-1886г./ зап.№ 48 /
Крещение
20.09.1886
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1886г./ зап.№ 48 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 149 /. | Восприемники: Жители сл.Кривая Лука : солдат Яков Федорович Иващенко и крестьянина Ивана Петровича Дьяченко -... Показать все
Похороны
04.02.1888
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 11 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 59 /.
Смерть
04.02.1888
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - дифтерия | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 11 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 59 /.