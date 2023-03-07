Антонова (Коннова (Кононова)) Феона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Коннова (Кононова)) Феона Афанасьевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Коннов Афанасий Кононович

Мать: Коннова (кононова) Евдокия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1887

Муж: Кириллов Леонтий Тихонович

Рождение ребёнка
17.01.1888

Сын: Кириллов Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Кириллов Леонтий Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1889

Дочь: Парфёнова Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Кириллов Леонтий Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1892

Сын: Кириллов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Кириллов Леонтий Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1898

Муж: Антонов Панфил Антонович

Рождение ребёнка
12.09.1899

Сын: Антонов Семен Панфилович

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Антонов Вов Василий Панфилович

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1902
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