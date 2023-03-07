Антонова (Коннова (Кононова)) Феона Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
18.?.1887
Рождение ребёнка
17.01.1888
Отец ребёнка: Кириллов Леонтий Тихонович
Рождение ребёнка
16.09.1889
Дочь: Парфёнова Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Кириллов Леонтий Тихонович
Рождение ребёнка
04.04.1892
Сын: Кириллов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Кириллов Леонтий Тихонович
Бракосочетание
18.?.1898
Рождение ребёнка
12.09.1899
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Антонов Вов Василий Панфилович
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Смерть
После 1902