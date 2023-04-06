Серкова (Варганова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеркова (Варганова) Евдокия

Серкова (Варганова) Евдокия

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.02.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1868

Отец: Варгановъ Илья

Мать: Варганова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1893

Сын: Серковъ Николай

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1895

Дочь: Юрина Анастасия

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1898

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1904

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close