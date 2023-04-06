Серкова (Варганова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения20.02.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1868
Отец: Варгановъ Илья
Мать: Варганова Агриппина
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
03.12.1893
Сын: Серковъ Николай
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.09.1895
Дочь: Юрина Анастасия
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
10.02.1898
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.09.1904
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
12.06.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ