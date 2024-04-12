Антипина (Плетнева) Матрона Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Плетнева) Матрона Тарасова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

09.11.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1807

Отец: Плетнев Тарас Димитриев

Мать: Плетнева Васса Васильева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.05.1829

Муж: Антипин Поликарп Ильин

Рождение ребёнка
04.11.1829

Дочь: Зиновия Поликарпова

Отец ребёнка: Антипин Поликарп Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1831

Сын: Антипин Софроний Поликарпов

Отец ребёнка: Антипин Поликарп Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1832

Дочь: Любовь Поликарпова

Отец ребёнка: Антипин Поликарп Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.02.1836

Дочь: Евдокия Поликарпова

Отец ребёнка: Антипин Поликарп Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1840

Дочь: Пелагия Поликарпова

Отец ребёнка: Антипин Поликарп Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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