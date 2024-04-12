Антипина (Плетнева) Матрона Тарасова
Место рождения
Дата рождения09.11.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1807
Отец: Плетнев Тарас Димитриев
Мать: Плетнева Васса Васильева
Бракосочетание
19.05.1829
Рождение ребёнка
04.11.1829
Дочь: Зиновия Поликарпова
Отец ребёнка: Антипин Поликарп Ильин
Рождение ребёнка
10.03.1831
Сын: Антипин Софроний Поликарпов
Отец ребёнка: Антипин Поликарп Ильин
Рождение ребёнка
16.09.1832
Дочь: Любовь Поликарпова
Отец ребёнка: Антипин Поликарп Ильин
Рождение ребёнка
29.02.1836
Дочь: Евдокия Поликарпова
Отец ребёнка: Антипин Поликарп Ильин
Рождение ребёнка
04.05.1840
Дочь: Пелагия Поликарпова
Отец ребёнка: Антипин Поликарп Ильин
Смерть
Неизвестно