Чинакова (Резникова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинакова (Резникова) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резников Тимофей Тимофеевич

Мать: Резникова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
06.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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