Козлова Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Иванъ