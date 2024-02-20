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Малич Николай Георгиевич

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта

Дата рождения

12.05.1899

Дата смерти

После 1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1899

Отец: Малич Георгий Николаевич

Мать: Малич Анна Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Рождение ребёнка
1920

Сын: Малич Юрий

Мать ребёнка: Малич Антонина (Нина) Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Агнесса (Ася)

Мать ребёнка: Малич Антонина (Нина) Ивановна

Военная награда
24.04.1945
ВС ! Укр.фр., Приказ № 1/н о награждении медалью «За оборону Кавказа» Уд.№ 001015
ЦАМО РФ , Ф - 33-44677-346
Военная награда
18.05.1945
Приказ № 062/н ,издан ВС 1 Укр.фр.,о награждении орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ .Ф - 33-686196-2285
Военная награда
09.06.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За освобождение Праги»
ЦАМО РФ , Ф - шк-54,ящ-22
Военная награда
09.06.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ , Ф - шк-54,ящ-22
Военная награда
02.10.1945
Приказ № 84 издан полевой конторой Госбанка 948 ЦГВ о награждении медалью «За победу над Германией в Отечественной войне 1941-1945гг» уд.№ 221851
ЦАМО РФ , Ф - 236-2715-т2
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малич Антонина (Нина) Ивановна

Смерть
После 1971
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