Романов Виктор Александрович
Место рожденияСеверный край, Ровдинский р-н, д. Тришенское
Дата рождения1914
Дата смерти05.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1939
Рождение ребёнка
04.08.1939
Сын: Романов Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Готовцева Мария Арсеньевна
Смерть
05.08.1941
Ленинградская область
Причина смерти: На войне | Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Любино Поле
Любино Поле