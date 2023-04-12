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Романов Виктор Александрович

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Место рождения

Северный край, Ровдинский р-н, д. Тришенское

Дата рождения

1914

Дата смерти

05.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Романов ?

Мать: ?

Северный край, Ровдинский р-н, д. Тришенское
Бракосочетание
11.01.1939

Жена: Готовцева Мария Арсеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1939

Сын: Романов Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Готовцева Мария Арсеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.08.1941
Ленинградская область
Причина смерти: На войне | Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Любино Поле
Любино Поле
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