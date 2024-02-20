(Рябуха) Акилина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рябуха) Акилина Кузьминична

(Рябуха) Акилина Кузьминична

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

22.01.1880

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
22.01.1880
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение
1880

Отец: Рябуха Кузьма Трофимович

Мать: Рябуха Васса Аверьянова

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close