(Рябуха) Акилина Кузьминична
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1880
Дата смерти22.01.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
22.01.1880
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение
1880
Отец: Рябуха Кузьма Трофимович
Мать: Рябуха Васса Аверьянова
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое