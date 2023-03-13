Фомина (Бахтина) Феоктиста
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтинъ Николай
Мать: Бахтина Прасковья
Бракосочетание
28.01.1911
Муж: Фоминъ Макаръ
Рождение ребёнка
22.07.1913
Сын: Фоминъ Степанъ
Отец ребёнка: Фоминъ Макаръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
13.02.1916
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Фоминъ Макаръ
село Михайловское