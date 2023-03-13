Фомина (Бахтина) Феоктиста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Бахтина) Феоктиста

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтинъ Николай

Мать: Бахтина Прасковья

Бракосочетание
28.01.1911

Муж: Фоминъ Макаръ

Рождение ребёнка
22.07.1913

Сын: Фоминъ Степанъ

Отец ребёнка: Фоминъ Макаръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
13.02.1916

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Фоминъ Макаръ

село Михайловское
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