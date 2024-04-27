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Ушакова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Пафнутий Абрамович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ушакова Анастасия Пафнутьевна

Отец ребёнка: Ушаков Пафнутий Абрамович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ушаков Елеазар Пафнутьевич

Отец ребёнка: Ушаков Пафнутий Абрамович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ушаков Николай Пафнутьевич

Отец ребёнка: Ушаков Пафнутий Абрамович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ушакова Улита Пафнутьевна

Отец ребёнка: Ушаков Пафнутий Абрамович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ушакова Анисья Пафнутьевна

Отец ребёнка: Ушаков Пафнутий Абрамович

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