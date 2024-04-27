Ушакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ушакова Анастасия Пафнутьевна
Отец ребёнка: Ушаков Пафнутий Абрамович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ушаков Елеазар Пафнутьевич
Отец ребёнка: Ушаков Пафнутий Абрамович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ушаков Николай Пафнутьевич
Отец ребёнка: Ушаков Пафнутий Абрамович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ушакова Улита Пафнутьевна
Отец ребёнка: Ушаков Пафнутий Абрамович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ушакова Анисья Пафнутьевна
Отец ребёнка: Ушаков Пафнутий Абрамович