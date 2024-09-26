Цехин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Цехин Петр Демьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цехина Ираида Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Цехина Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно