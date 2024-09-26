Цехин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цехин Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Цехин Петр Демьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цехин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цехина Ираида Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Цехина Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно

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