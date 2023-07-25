Игнатенко (Семенко) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Игнатенко Иосиф Давыдович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Игнатенко Иосиф Давыдович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Игнатенко Иосиф Давыдович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Игнатенко Иосиф Давыдович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Игнатенко Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Игнатенко Иосиф Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно