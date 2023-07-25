Игнатенко (Семенко) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко (Семенко) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Игнатенко Иван Иосифович

Отец ребёнка: Игнатенко Иосиф Давыдович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Игнатенко Иосиф Давыдович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Игнатенко Иосиф Давыдович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Игнатенко Иосиф Давыдович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Игнатенко Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Игнатенко Иосиф Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Иосиф Давыдович

Смерть
Неизвестно
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