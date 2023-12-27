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Квашнин Иван

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чижова Павлина Ивановна

Мать ребёнка: Квашнина Евдокия

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1903

Сын: Квашнин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Квашнина Евдокия

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Квашнина Евдокия

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квашнина Аграфена

Мать ребёнка: Квашнина Евдокия

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Смерть
Неизвестно
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