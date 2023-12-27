Квашнин Иван
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чижова Павлина Ивановна
Мать ребёнка: Квашнина Евдокия
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Квашнина Евдокия
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Квашнина Евдокия
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квашнина Аграфена
Мать ребёнка: Квашнина Евдокия
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Смерть
Неизвестно