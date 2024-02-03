Благинина Афимья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Благинин Петр Федоров
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Благинина Ульяна Петрова
Отец ребёнка: Благинин Петр Федоров
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Благинина Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Благинин Петр Федоров
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Благинина Маремьяна Петрова
Отец ребёнка: Благинин Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно