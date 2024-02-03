Благинина Афимья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Афимья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Благинин Степан Петров

Отец ребёнка: Благинин Петр Федоров

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Благинина Ульяна Петрова

Отец ребёнка: Благинин Петр Федоров

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Благинина Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Благинин Петр Федоров

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Благинина Маремьяна Петрова

Отец ребёнка: Благинин Петр Федоров

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Петр Федоров

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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