Золото Симеон Антонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения23.07.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.07.1903
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Крещение
24.07.1903
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-164,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-164 | Восприемники: Пономаря сего прихода Георгия Филиппова сын - Мануил и дочь Анастасия.
Рождение ребёнка
12.03.1938
Сын: Золото Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Золото Полина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно