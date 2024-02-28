Шаламов Мирон Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Шаламов Максим
Мать: Шаламова Мавра Егорова
Бракосочетание
10.11.1803
Жена: Параскева Маркова
Рождение ребёнка
29.10.1804
Мать ребёнка: Параскева Маркова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: Параскева Маркова
Рождение ребёнка
26.01.1808
Дочь: Ксения Миронова
Мать ребёнка: Параскева Маркова
Рождение ребёнка
26.02.1809
Дочь: Евдокия Миронова
Мать ребёнка: Параскева Маркова
Рождение ребёнка
30.03.1810
Сын: Шаламов Тит Миронов
Мать ребёнка: Параскева Маркова
Рождение ребёнка
13.08.1811
Дочь: Васса Миронова
Мать ребёнка: Параскева Маркова
Смерть
Неизвестно