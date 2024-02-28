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Шаламов Мирон Максимов

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Шаламов Максим

Мать: Шаламова Мавра Егорова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.11.1803

Жена: Параскева Маркова

Рождение ребёнка
29.10.1804

Сын: Шаламов Козма Миронов

Мать ребёнка: Параскева Маркова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: Параскева Маркова

Рождение ребёнка
26.01.1808

Дочь: Ксения Миронова

Мать ребёнка: Параскева Маркова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1809

Дочь: Евдокия Миронова

Мать ребёнка: Параскева Маркова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1810

Сын: Шаламов Тит Миронов

Мать ребёнка: Параскева Маркова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1811

Дочь: Васса Миронова

Мать ребёнка: Параскева Маркова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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