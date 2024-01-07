Джинджарадзе Аслан Ильясович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Джинджарадзе Ильяс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джинджарадзе Амир Асланович
Мать ребёнка: Джинджарадзе Зайра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джинджарадзе Илларион Асланович
Мать ребёнка: Джинджарадзе Зайра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джарджарадзе Мадонна Аслановна
Мать ребёнка: Джинджарадзе Зайра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джинджарадзе Мзия Аславовна
Мать ребёнка: Джинджарадзе Зайра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Джинджарадзе Зайра
Смерть
Неизвестно