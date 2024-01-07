Джинджарадзе Аслан Ильясович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джинджарадзе Аслан Ильясович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джинджарадзе Ильяс

Мать: Джинджарадзе Нени Тэнзила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джинджарадзе Амир Асланович

Мать ребёнка: Джинджарадзе Зайра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джинджарадзе Илларион Асланович

Мать ребёнка: Джинджарадзе Зайра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джарджарадзе Мадонна Аслановна

Мать ребёнка: Джинджарадзе Зайра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джинджарадзе Мзия Аславовна

Мать ребёнка: Джинджарадзе Зайра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джинджарадзе Зайра

Смерть
Неизвестно
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