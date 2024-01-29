Войтович Лукаш Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Соц Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
08.10.1901
Сын: Войтович Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Войтович Матрена Мининовна
Рождение ребёнка
19.01.1903
Сын: Войтович Александр Лукьянович
Мать ребёнка: Войтович Матрена Мининовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно