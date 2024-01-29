Войтович Лукаш Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович Лукаш Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Соц Филипп Кириллович

Мать: Войтович Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
08.10.1901

Сын: Войтович Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Войтович Матрена Мининовна

Рождение ребёнка
19.01.1903

Сын: Войтович Александр Лукьянович

Мать ребёнка: Войтович Матрена Мининовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтович Матрена Мининовна

Смерть
Неизвестно
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