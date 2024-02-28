Жгун Егор Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Жгун Степан Григорьевич
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Жена: Жгун Анастасия Ивановна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.12.1876 ст.
Дочь: Боровкова Евгения Егоровна
Мать ребёнка: Жгун Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1882 ст.
Дочь: Жгун Мария Егоровна
Мать ребёнка: Жгун Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1885 ст.
Сын: Жгун Антон Егорович
Мать ребёнка: Жгун Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Егоровна
Мать ребёнка: Жгун Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно