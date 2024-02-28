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Жгун Егор Степанович

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Жгун Степан Григорьевич

Мать: не указана

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Жена: Жгун Анастасия Ивановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.12.1876 ст.

Дочь: Боровкова Евгения Егоровна

Мать ребёнка: Жгун Анастасия Ивановна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1882 ст.

Дочь: Жгун Мария Егоровна

Мать ребёнка: Жгун Анастасия Ивановна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1885 ст.

Сын: Жгун Антон Егорович

Мать ребёнка: Жгун Анастасия Ивановна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Егоровна

Мать ребёнка: Жгун Анастасия Ивановна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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