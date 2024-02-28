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Вотяков Василий Леонтiев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Леонтiй Артемонов

Мать: Мавра Михайлова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1841

Сын: Вотяков Георгiй Васильев

Мать ребёнка: Подойницына Гликерiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1843

Сын: Вотяков Кондрат Васильев

Мать ребёнка: Подойницына Гликерiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1845

Сын: Вотяков Симiон Васильев

Мать ребёнка: Подойницына Гликерiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1849

Сын: Вотяков Протасiй Васильев

Мать ребёнка: Подойницына Гликерiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1851

Дочь: Соломонiя Васильева

Мать ребёнка: Подойницына Гликерiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно
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