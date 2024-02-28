Вотяков Василий Леонтiев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вотяков Леонтiй Артемонов
Мать: Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
19.04.1841
Мать ребёнка: Подойницына Гликерiя Иванова
Рождение ребёнка
20.09.1843
Мать ребёнка: Подойницына Гликерiя Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1845
Мать ребёнка: Подойницына Гликерiя Иванова
Рождение ребёнка
07.10.1849
Сын: Вотяков Протасiй Васильев
Мать ребёнка: Подойницына Гликерiя Иванова
Рождение ребёнка
01.08.1851
Дочь: Соломонiя Васильева
Мать ребёнка: Подойницына Гликерiя Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно