Орешин ВОВ Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешин ВОВ Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Деревня Курашевка , Ульяновская область

Дата рождения

29.11.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1919

Отец: Орешин Владимир Яковлевич

Мать: Орешина Татьяна Пахомовна

Деревня Курашевка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орешина (фельдшер) Клавдия Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орешина (фельдшер) Клавдия Фомина

Смерть
Неизвестно
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