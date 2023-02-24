Орешин ВОВ Дмитрий Владимирович
Место рожденияДеревня Курашевка , Ульяновская область
Дата рождения29.11.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1919
Деревня Курашевка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орешина (фельдшер) Клавдия Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно