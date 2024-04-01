Ченцов Демид Казак Пос. Плосского Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцов Демид Казак Пос. Плосского Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ченцов Даниил Иванов

Мать: Ченцова Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
?.03.1897

Дочь: Ченцова Анастасия Демидова

Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева

Рождение ребёнка
28.10.1899

Сын: Ченцов Стефан Демидов

Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева

Рождение ребёнка
04.12.1904

Дочь: Варвара Демидова

Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Св.во 30/355 от 08.01.1975
Рождение ребёнка
20.05.1908

Дочь: Татьяна Демидова

Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева

выдано св-во 386456 от 04.05.66г.
Рождение ребёнка
25.06.1911

Сын: Ченцов Павел Демидов

Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева

Рождение ребёнка
07.02.1916

Сын: Ченцов Алексей Дементьев

Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Василий Демидов

Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ченцова Елена Андреева

Смерть
Неизвестно
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