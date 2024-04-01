Ченцов Демид Казак Пос. Плосского Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ченцов Даниил Иванов
Мать: Ченцова Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
?.03.1897
Дочь: Ченцова Анастасия Демидова
Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева
Рождение ребёнка
28.10.1899
Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева
Рождение ребёнка
04.12.1904
Дочь: Варвара Демидова
Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Св.во 30/355 от 08.01.1975
Рождение ребёнка
20.05.1908
Дочь: Татьяна Демидова
Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева
выдано св-во 386456 от 04.05.66г.
Рождение ребёнка
25.06.1911
Сын: Ченцов Павел Демидов
Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева
Рождение ребёнка
07.02.1916
Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ченцова Елена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ченцова Елена Андреева
Смерть
Неизвестно