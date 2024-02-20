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Пругло Василий Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Пругло Григорий Семенович

Мать: Пругло Агафия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
18.01.1906

Жена: Пругло Акилина Александровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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