Пругло Василий Григорьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Пругло Григорий Семенович
Мать: Пругло Агафия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
18.01.1906
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно