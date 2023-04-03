Суходолин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суходолин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Фролова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Суходолина Наталья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суходолин Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Суходолина Наталья Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суходолина Наталья Демидовна

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