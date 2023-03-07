Шишкина (Елькина) Агафия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Елькина) Агафия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Шишкин Стефан Павлович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Шишкин Трифан Степанович

Отец ребёнка: Шишкин Стефан Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Стефан Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782
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