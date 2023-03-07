Шишкина (Елькина) Агафия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Шишкин Стефан Павлович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Шишкин Стефан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782