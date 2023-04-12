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(Васильцова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Васильцов Сергей Петрович

Мать: Зинаида

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