Мария (Марина) Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марина) Фокина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1874

Сын: Наум Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1877

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1879

Дочь: Акилина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1881

Дочь: Наталия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1883

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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