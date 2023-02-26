Мария (Марина) Фокина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1874
Сын: Наум Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
05.03.1877
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
07.06.1879
Дочь: Акилина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
21.08.1881
Дочь: Наталия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1883
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно