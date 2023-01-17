Торсунов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения21.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1871
Отец: Торсунов Иван Иванович
Мать: Торсунова Мария Павлова
Крещение
23.07.1871
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Тихон Назаров Климовских и сестра его Ефросиния
Смерть
Неизвестно