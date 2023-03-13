Асмехина (Николаева) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмехина (Николаева) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1908

Сын: Николаевъ Иванъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.12.1909

Муж: Асмехинъ Семенъ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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