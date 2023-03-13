Асмехина (Николаева) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1908
Сын: Николаевъ Иванъ
Отец ребёнка: не указан
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.12.1909
Муж: Асмехинъ Семенъ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан