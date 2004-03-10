Демьянчук (Елистратова) Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемьянчук (Елистратова) Антонина Сергеевна

Демьянчук (Елистратова) Антонина Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1925

Дата смерти

10.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925

Отец: Елистратов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1961

Сын: Демьянчук Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Демьянчук Владимир Васильевич

Савино, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьянчук Владимир Васильевич

Смерть
10.03.2004
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close