Демьянчук (Елистратова) Антонина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1925
Дата смерти10.03.2004
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925
Отец: Елистратов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1961
Сын: Демьянчук Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Демьянчук Владимир Васильевич
Савино, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.2004
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область