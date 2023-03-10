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Доброклонский Александр Михаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Доброклонская Елизавета Афанасьевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Доброклонский Василий Александрович

Мать ребёнка: Доброклонская Елизавета Афанасьевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Доброклонский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Доброклонская Елизавета Афанасьевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Доброклонский Александр Александрович

Мать ребёнка: Доброклонская Елизавета Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доброклонская Елизавета Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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