Доброклонский Александр Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Доброклонская Елизавета Афанасьевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Доброклонский Василий Александрович
Мать ребёнка: Доброклонская Елизавета Афанасьевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Доброклонский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Доброклонская Елизавета Афанасьевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Доброклонский Александр Александрович
Мать ребёнка: Доброклонская Елизавета Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно