(Новикова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Новиковъ Алексей

Мать: Новикова Прасковья Григорьева

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